Сообщения о том, что в Белой Церкви работники ТЦК убили человека – фейк. Об этом сообщили в районном управлении полиции.
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Что писали в интернете
28 декабря в пабликах распространяли информацию о том, что якобы сотрудники военкомата избили военнообязанного, после чего тот умер в больнице.
В соцсети утверждали, что парень отказался брать повестку. Во время спора военные якобы ударили его. Инцидент, как пишут в телеграмм-каналах, произошел вчера, а уже сегодня мужчина скончался в больнице Симашко.
Что сказали в полиции
В Белоцерковском районном управлении полиции проверили сообщения, опубликованные в сети, и заявили, что они не соответствуют действительности. Эта информация – фейк.
Сообщаем, что в полицию подобных сообщений не поступало. Представители ТЦК также утверждают, что указанные ситуации во время общения с жителями города не возникали. Полицейские Киевщины обращаются к гражданам проверять и распространять информацию только из официальных источников,
– говорится в разъяснении правоохранителей.
Инциденты, связанные с ТЦК: последние новости
- 28 декабря в Черновцах из окна второго этажа здания городского центра комплектования выпрыгнул мужчина. В военкомате объяснили, что расследуют обстоятельства инцидента. Известно, что мужчина выжил. По данным местных СМИ, ему 43 года. Мужчина – в сознании и находится в отделении нейрохирургии.
- В сети распространили видео, на котором якобы военные из ТЦК бьют военнообязанного прикладом автомата. На кадрах видно, как мужчины в военной форме бегут за бегущим от них гражданским. Затем беглец совершает движение в сторону одного из преследователей. Тот в свою очередь бьет его по руке прикладом автомата. Официального подтверджения данной информации нет.