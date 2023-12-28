Это произошло сегодня, 28 декабря. Информацию о случае подтвердила представитель Черновицкого областного центра комплектования Татьяна Гайдащук в комментарии Суспильному.
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Отмечают, что мужчина выпрыгнул из окна второго этажа. Его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Известно, что мужчина выжил.
Больше деталей инцидента не сообщалось в ТЦК. Там подчеркнули, что выясняют все обстоятельства и причины инцидента.
В то же время местное издание АСС пишет, что по предварительным данным, мужчине 43 года. Врачи сообщили, что он находится в сознании и находится в отделении нейрохирургии.
Другие курьезы с мобилизацией
- Месяц назад, 28 ноября, в Мукачево мужчина тоже решил скрыться из здания местного ТЦК и СП. Очевидцы зафиксировали, как мужчина пролез сквозь дыру в решетке в окне на втором этаже здания и стал спускаться.
- После этого мужчина спустился на улицу и, делая вид, что ничего не произошло, сначала ушел, а потом бросился наутек. За мужчиной сразу побежал мужчина в военной форме, который, вероятно, был работником ТЦК и СП. В конце концов судьба этого человека неизвестна.
- Недавно сетью разлетелось видео, как в Одессе работники ТЦК якобы использовали не по назначению скорую. В ТЦК провели проверку и установили, что ситуация не имеет ничего общего с реальным вручением повестки. Это бессознательная гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, "напугать мобилизацией" своего мужа.
- Следует отметить, что начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо подчеркнул, что руководство ВСУ рассматривает все эти инциденты с ТЦК и СП. Он заверил, что подобные случаи быстро рассматривают.