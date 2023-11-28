Не помешало мужчине ни закаленное окно, ни высота второго этажа. После своего побега мобилизованный, как ни в чем не бывало, пошел по улице города.
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В Мукачево мобилизованный скрылся со второго этажа ТЦК
Журналист Виталий Глагола рассказал, что инцидент произошел в Мукачевском территориальном центре комплектования и социальной поддержки, расположенном на улице Духновича. В частности, очевидцы зафиксировали, как мужчина пролез сквозь дыру в решетке в окне на втором этаже здания и стал спускаться.
После этого мужчина спустился на оживленную улицу и, делая вид, что ничего не произошло, сначала ушел, а потом бросился наутек. За мужчиной сразу побежал мужчина в военной форме, который, вероятно, был работником ТЦК и СП. После этого видео оборвалось.
Мужчина в Мукачево сбежал из ТЦК через окно / Видео из телеграм-канала Виталия Глаголы
Пока неизвестно, какая судьба ожидала беглеца. В Мукачевском ТЦК и СП этот инцидент пока не комментировали.
Ранее в ВСУ прокомментировали инциденты с работниками ТЦК
- Начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо высказался относительно видео из разных городов Украины, где работники ТЦК и СП нарушали свои обязанности, прибегая к жестокому обращению с военнообязанными. Фитьо подчеркнул, что руководство ВСУ рассматривает все эти инциденты.
- Представитель Сухопутных войск признал, что нарушения со стороны ТЦК и СП все же были. Однако подчеркнул, что порой и сами военнообязанные нарушали свои обязанности.
- Фите также призвал сразу обращаться в полицию, на горячую линию ТЦК или Министерства обороны, если есть нарушения со стороны сотрудников военкомата. Он подчеркнул, что все подобные инциденты быстро рассматриваются.