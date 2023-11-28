Не помешало мужчине ни закаленное окно, ни высота второго этажа. После своего побега мобилизованный, как ни в чем не бывало, пошел по улице города.

Смотрите также Мобилизация в Украине: в одной из областей будут проверять документы в развлекательных заведениях

В Мукачево мобилизованный скрылся со второго этажа ТЦК

Журналист Виталий Глагола рассказал, что инцидент произошел в Мукачевском территориальном центре комплектования и социальной поддержки, расположенном на улице Духновича. В частности, очевидцы зафиксировали, как мужчина пролез сквозь дыру в решетке в окне на втором этаже здания и стал спускаться.

После этого мужчина спустился на оживленную улицу и, делая вид, что ничего не произошло, сначала ушел, а потом бросился наутек. За мужчиной сразу побежал мужчина в военной форме, который, вероятно, был работником ТЦК и СП. После этого видео оборвалось.

Мужчина в Мукачево сбежал из ТЦК через окно / Видео из телеграм-канала Виталия Глаголы

Пока неизвестно, какая судьба ожидала беглеца. В Мукачевском ТЦК и СП этот инцидент пока не комментировали.

Ранее в ВСУ прокомментировали инциденты с работниками ТЦК