Об этом в интервью заявил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Он подчеркнул, что сейчас главная цель, чтобы процесс мобилизации проходил в законных рамках.

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Нарушают не только представители ТЦК, но и военнообязанные

Фитьо признал, что действительно существуют нарушения со стороны представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Но все соответствующие органы реагируют на подобные инциденты и проводят расследования. Кроме того, в ВСУ призывают сразу обращаться в полицию, на горячую линию ТЦК или Министерство обороны, если есть нарушения со стороны сотрудников военкомата.

Да, существуют, конечно, нарушения. Из некоторых источников мы видим видео, что есть нарушения со стороны представителей ТЦК. Все такие случаи оперативно рассматриваются, на них есть реакция руководящих органов Вооруженных сил, Сухопутных войск, в частности,

– подчеркнул Фитьо.

Вместе с тем он подчеркнул, что военнообязанные также нарушают процесс мобилизации. К примеру, он приводит случаи, когда граждане игнорируют получение повесток, постановку на военный учет при смене места жительства или места работы. Фитьо подчеркнул, что это нарушения и военнообязанные должны сообщать ТЦК об изменении места жительства в 7-дневный срок.

"Когда мы начинаем разбираться в причинах различных нарушений, то чаще всего оказывается, что у гражданина не было с собой документов, или он уклоняется, не берет повестку, не обновил свои данные", – уточнил Фитьо.

Также в ВСУ отметили, что граждане Украины имеют не только права, но и обязанности. Так, Фитьо напомнил, что в статье 65 Конституции Украины говорится: "Защита территориальной целостности и независимости – обязанность каждого". По его словам, это означает, что граждане во время действующего в Украине военного положения должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и документ о взятии на военный учет.

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