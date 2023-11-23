Об этом в интервью заявил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Он подчеркнул, что сейчас главная цель, чтобы процесс мобилизации проходил в законных рамках.
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Нарушают не только представители ТЦК, но и военнообязанные
Фитьо признал, что действительно существуют нарушения со стороны представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Но все соответствующие органы реагируют на подобные инциденты и проводят расследования. Кроме того, в ВСУ призывают сразу обращаться в полицию, на горячую линию ТЦК или Министерство обороны, если есть нарушения со стороны сотрудников военкомата.
Да, существуют, конечно, нарушения. Из некоторых источников мы видим видео, что есть нарушения со стороны представителей ТЦК. Все такие случаи оперативно рассматриваются, на них есть реакция руководящих органов Вооруженных сил, Сухопутных войск, в частности,
– подчеркнул Фитьо.
Вместе с тем он подчеркнул, что военнообязанные также нарушают процесс мобилизации. К примеру, он приводит случаи, когда граждане игнорируют получение повесток, постановку на военный учет при смене места жительства или места работы. Фитьо подчеркнул, что это нарушения и военнообязанные должны сообщать ТЦК об изменении места жительства в 7-дневный срок.
"Когда мы начинаем разбираться в причинах различных нарушений, то чаще всего оказывается, что у гражданина не было с собой документов, или он уклоняется, не берет повестку, не обновил свои данные", – уточнил Фитьо.
Также в ВСУ отметили, что граждане Украины имеют не только права, но и обязанности. Так, Фитьо напомнил, что в статье 65 Конституции Украины говорится: "Защита территориальной целостности и независимости – обязанность каждого". По его словам, это означает, что граждане во время действующего в Украине военного положения должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и документ о взятии на военный учет.
Скандалы в ТЦК: последние новости
- Во Львове люди в военной форме "упаковали" мужчину в авто. Видео с конфликтом распространялось по сети и вызвало возмущение украинцев. В ТЦК сообщили, что проверяют факт причастности военнослужащих к данному инциденту. В настоящее время устанавливаются все детали.
- В Одессе работники ТЦК жестоко задержали мужчину. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина лежит на асфальте, вероятно, с завязанными руками. После этого люди в военной форме с шевроном втолкнули его в бус. ГБР уже начало расследование этого инцидента.
- В Житомире вспыхнула потасовка между гражданским и представителем ТЦК. Мобилизированный, который сейчас служит в роте охраны Житомирского объединенного городского ТЦК и СП, ранее защищал Украину на передовых позициях в составе 95-й отдельной бригады ДШВ и получил ранения. После нападения военный обратился с заявлением в национальную полицию.