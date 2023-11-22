Как сообщают в сети, это произошло ночью на улице Гавришкевича, передает 24 Канал. Люди в военной форме также выбили телефон из рук женщины, которая хотела все снять.

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Во Львове мужчину затолкали в авто

На обнародованных кадрах видно, как женщину с мужчиной окружила группа людей. В частности, 5 человек, трое из них в военной форме. Идет словесная перепалка.

Мужчину затолкали в машину. Женщину – оттащили от нее. Автомобиль поехал. Вместе с женщиной остались двое мужчин в форме. Конфликт продолжился.

Женщина замахнулась и, возможно, ударила одного из мужчин в военной форме. Затем из ее рук выбили телефон.

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Как отреагировали в ТЦК

Утром 22 ноября во Львовском областном ТЦК и СП отметили, что сетью распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и гражданами в военной форме.

Во избежание социальных обострений и конфликтных ситуаций сообщаем следующее: проверяем данный факт относительно причастности военнослужащих ТЦК к данному инциденту. Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет меры по установлению сложившихся обстоятельств, выясняются все детали данного случая,

– заявила Служба по связям с общественностью.

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