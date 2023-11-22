Как сообщают в сети, это произошло ночью на улице Гавришкевича, передает 24 Канал. Люди в военной форме также выбили телефон из рук женщины, которая хотела все снять.
Раньше Во Львове "упаковали" мужчину в бусик посреди улицы: в ТЦК уже отреагировали
Во Львове мужчину затолкали в авто
На обнародованных кадрах видно, как женщину с мужчиной окружила группа людей. В частности, 5 человек, трое из них в военной форме. Идет словесная перепалка.
Мужчину затолкали в машину. Женщину – оттащили от нее. Автомобиль поехал. Вместе с женщиной остались двое мужчин в форме. Конфликт продолжился.
Женщина замахнулась и, возможно, ударила одного из мужчин в военной форме. Затем из ее рук выбили телефон.
Конфликт во Львове: смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика, 18+)
Как отреагировали в ТЦК
Утром 22 ноября во Львовском областном ТЦК и СП отметили, что сетью распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и гражданами в военной форме.
Во избежание социальных обострений и конфликтных ситуаций сообщаем следующее: проверяем данный факт относительно причастности военнослужащих ТЦК к данному инциденту. Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет меры по установлению сложившихся обстоятельств, выясняются все детали данного случая,
– заявила Служба по связям с общественностью.
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ГБР расследует задержание мужчины в Одессе
- 14 ноября в сети распространили видео, как люди в военной форме задержали мужчину в Одессе.
- Он лежал на асфальте. На мужчину надели наручники.
- Далее люди в военной форме с шевроном, который нельзя разглядеть, затолкнули его в бус.
- Позже в ГБР сообщили, начали досудебное расследование по насильственным действиям военных и правоохранителей во время вручения повестки мужчине в Одессе.
- Добавили, что на видео, которое распространяют в сети, работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и силой затолкали его в авто за якобы отказ от получения повестки.