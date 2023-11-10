Собственно, в пятницу утром, 10 ноября, во Львовском областном центре комплектования и социальной поддержки заявили свою позицию касательно того, что происходит на видео. Там отметили, что все обстоятельства произошедшего будут выяснены.

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Во Львове "упаковали" в бус мужчину

Некоторые телеграм-каналы отмечают, что подобные инциденты до этого случались в Одессе. В то же время на распространяемых в сети кадрах из Львова видно как, вероятно, знакомые военнообязанного мужчины пытаются его отбить от работников ТЦК.

Конфликт между военнообязанным и работниками ТЦК во Львове: смотрите видео с телеграм-каналов

В областном центре комплектования Львовской области констатировали, что делают все необходимое для установления обстоятельств ситуации. В частности, была назначена служебная проверка.

Сетью распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и работниками ТЦК. Уверяем, что с нашей стороны будут осуществлены все необходимые мероприятия в кратчайшие сроки, будут установлены все подробности и приняты все необходимые решения,

– говорится в сообщении.

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