Вручить повестку работники ТЦК и СП могут в любом месте: на улице, блокпосту или даже в ТРЦ.
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Имеют ли право ТЦК останавливать авто для вручения повестки
Адвокат Ростислав Столбняк рассказал, что представители ТЦК и СП не имеют полномочий останавливать автомобиль. Кроме того, они не имеют права требовать у граждан документы на проверку.
Он отметил, что проверять документы и проводить осмотр вещей и транспортного средства вправе:
- рабочие Нацполиции;
- СБУ;
- сотрудники Нацгвардии;
- Госпогранслужбы;
- ДМС;
- Гостаможслужбы;
- ВСУ.
Что делать, если авто остановили и вручают повестку
Адвокат рассказал, что если автомобиль все же остановили или заблокировали и требуют взять повестку, нужно спросить удостоверение и не выходить из машины. По его словам, не следует давать никаких документов.
Также он советует снимать на видео все происходящее на дороге и вызвать Нацполицию.
В каких случаях можно отказаться от повесткиЕсли документ выписали с нарушением закона (данные дописывались в частично заполненный бланк повестки), если указаны неправильные данные получателя или если повестку вручает не уполномоченное лицо, не имеющее печати, или определенные данные вносили без присутствия получателя.
Если гражданин отказывается от получения повестки, составляется акт об отказе с подписями уполномоченных и свидетелей и вручается военнообязанному под подпись.