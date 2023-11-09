Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Он подчеркнул, что реестр значительно облегчит процесс мобилизаций, передает 24 канал.

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Как будет работать единый реестр военнообязанных

Фитьо подчеркнул, что единственный реестр военнообязанных уже наполнен данными примерно на 90%. В частности, это позволяет осуществлять меры оповещения на всей территории Украины.

То есть, повестку можно получить, например, жителю Львова в Киеве. И когда этот военнообязанный появляется в Киеве, соответственно, данные о нем уже могут получить в киевском ТЦК (с львовского – 24 Канал),

– сказал он.

Однако он отметил, что пока нет синхронизации с другими государственными реестрами. По словам Фитьо, это позволило бы нашим военнообязанным не приходить в ТЦК и СП.

"Их данные автоматически обновлялись бы, и сами ТЦК и СП видели бы у кого есть трое детей несовершеннолетних, у кого другие причины на получение отсрочки и это значительно бы сэкономило ресурс, который сейчас привлекается к осуществлению мер оповещения", – рассказал Фитьо.

В заключение он подчеркнул, что в настоящее время закон находится в Верховной Раде на голосовании. Начальник службы по связям с общественностью полагает, что когда инициативу примут, это значительно упростит процесс проведения мобилизации.

Что известно о едином государственном реестре