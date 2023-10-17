В Украине создали Единый реестр военнообязанных, получивший название "Оберег". Именно в эту систему вносят необходимую информацию о военнообязанных. 24 Канал.
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Кто вносит данные в электронный реестр
Всю необходимую информацию в "Оберег" вносят ответственными лицами после сбора сведений. Предоставляют эти сведения не только лично призывники, военнообязанные и резервисты, а также:
- органы исполнительной власти;
- другие государственные органы;
- органы власти Автономной Республики Крым;
- органы местного самоуправления;
- предприятия, учреждения, организации, учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности;
- территориальные центры комплектования и социальной поддержки;
- воинские части.
Если сведения о личности вносятся в Реестр впервые, автоматически формируется отдельный номер записи в Реестре и фиксируются время, дата и сведения о лице, совершившем запись.
Что известно об "Обереге"?
Закон Украины О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов был одобрен в 2017 году, однако система до сих пор не работает полноценно. Формально он был запущен 28 марта 2022 года.
Электронные карточки и информация о них будут храниться на протяжении всей его жизни. Удаление данных о лице происходит тогда, когда исполняется 105 лет с даты его рождения.
Как проверить наличие данных о себе
Военнообязанные могут проверять, внесена ли информация о них в Реестр и правильные ли данные указаны.
Это можно сделать по личному обращению или письменному запросу.
В таком запросе указывается фамилия, имя и отчество, место жительства (фактическое) и реквизиты документа, удостоверяющего личность, которая подает его в орган ведения Реестра или в электронном виде через Единый государственный вебпортал электронных услуг.
Письменный запрос удовлетворяется в течение десяти календарных дней со дня поступления.
Что будет, если внести недостоверные данные
В отношении лиц, ведущих реестр и вносящих данные о военнообязанных, могут проводиться проверки.
В случае установления фактов внесения в Реестр недостоверной или неполной информации принимаются определенные меры:
установление должностного лица, действия или бездействие которого привели к внесению недостоверной или неполной информации;
исправление внесенной недостоверной или неполной информации;
проведение служебного расследования
Будут ли присылать повестки через "Оберег"
- 5 октября Верховная Рада поддержала законопроект с правками по е-реестру военнообязанных "Оберег". В комитете Совета по национальной безопасности рассказали, планируется ли выдача электронных повесток. Секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко отметил, что он не слышал о намерениях ввести электронные повестки.
- Во-первых, электронные повестки должны поступать на смартфон в Действие или что-нибудь. Не у всех граждан есть смартфоны. Кто не хочет в армию – может удалить сообщение, не пользоваться приложением. Не все, например, смогут разобраться с электронной подписью – и потом будет трудно установить: человек не пришел в военкомат, потому что не разобрался или просто не захотел.
- Кроме того, отметил чиновник, чтобы инициировать введение е-повесток, нужно сначала внести изменения в законодательство.