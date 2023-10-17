В Україні створили Єдиний реєстр військовозобов'язаних, який отримав назву "Оберіг". Саме у цю систему вносять необхідну інформацію про військовозобов'язаних, пише 24 Канал.

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Хто вносить дані в електронний реєстр

Всю необхідну інформацію до "Оберегу" вносять відповідальними особами після збирання відомостей. Подають ці відомості не тільки особисто призовники, військовозобов'язані та резервісти, а також:

органи виконавчої влади;

інші державні органи;

органи влади Автономної Республіки Крим;

органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи, організації, заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності;

територіальні центри комплектування та соціальної підтримки;

військові частини.

Якщо відомості про особу вносяться до Реєстру вперше, автоматично формується окремий номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка здійснила запис.

Що відомо про "Оберіг"? Закон України Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів був схвалений у 2017 році, проте система досі не працює повноцінно. Формально його запустили 28 березня 2022 року.

Електронні картки та інформація в них про кожну особу зберігатиметься протягом усього її життя. Видалення даних про особу відбувається тоді, коли минає 105 років з дати її народження.

Як перевірити наявність даних про себе

Військовозобов'язані можуть перевіряти, чи внесена інформація про них в Реєстр і чи правильні дані вказано.

Це можна зробити через особисте звернення або письмовий запит.

В такому запиті вказується прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (фактичне) і реквізити документа, що посвідчує особу, яка подає його до органу ведення Реєстру або в електронному вигляді через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Письмовий запит задовольняється протягом десяти календарних днів з дня його надходження.

Що буде, якщо внести недостовірні дані

Щодо осіб, які ведуть реєстр і вносять дані про військовозобов'язаних можуть проводитися перевірки.

У разі встановлення фактів внесення до Реєстру недостовірної або неповної інформації, вживаються певні заходи:

встановлення посадової особи, дії чи бездіяльність якої призвели до внесення недостовірної або неповної інформації;

виправлення внесеної недостовірної або неповної інформації;

проведення службового розслідування.

Чи будуть надсилати повістки через "Оберіг"