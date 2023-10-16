Що означає військовий облік жінок-медиків, в ефірі телемарафону пояснив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає 24 Канал.

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"Насправді для них нічого не змінилося"

Зміни до закону вступили в дію з 1 жовтня. Відповідно до них, жінки-військовослужбовці, жінки-медики, які мають медичну освіту, мали стати на військовий облік.

"Насправді для них не змінилося нічого, тому що жінки, які навчалися у медичних вузах і мали медичну освіту, завжди були військовозобов’язаними", – зауважив Фітьо.

Додав, що просто раніше, хтось ставав на військовий облік у свій ТЦК – колишній військкомат, а хтось цього не зробив.

Відповідно, з 1 жовтня зараз усі жінки-медики – фармацевти, акушери, стоматологи, мають з'явитися у свої терцентри, хто ще цього не зробив, стати на військовий облік, пройти медичну комісію і отримати військовий обліковий документ,

– зазначив начальник служби зв'язків з громадськістю.

Водночас зауважив, що з 1 жовтня якісь черги біля ТЦК не спостерігалися, адже цей процес завжди тривав.

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"Держава має розуміти, який є резерв"

Фітьо зауважив, що ажіотаж, який був довкола цього питання, підігрітий російською пропагандою. Ворожі рупори казали, мовляв, "все – ви, жінки-медики, ідете в ТЦК, стаєте на облік і відразу на фронт".

Мова іде не про фронт. Мова іде взагалі не про мобілізацію, мова іде про те, що зараз українська держава має чітко розуміти, який в нас є резерв медичних працівників,

– підкреслив представник Сухопутних сил.

Він додав, що жінки стають на облік, подають документи і "встановлюється їхній ступінь можливості проходження в майбутньому військової служби".

"Повертаючись до наших жінок-медиків - зараз вони стають просто на військовий облік, а це не означає мобілізація. Це для загального заспокоєння. Це для того, щоб виконати вимоги законопроєкту про військовий облік", – підсумував представник Сухопутних військ.

Додав, що хоче нагадати всім: обов'язок захищати свою країну прописаний у Конституції. Для того, щоб бути готовим його виконувати, необхідно з'явитися у свої ТЦК й оновити облікові дані.

"Якщо є якесь право на відстрочку, надати це право на відстрочку, щоб ресурси, які зараз є в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, використовувати правильно", – зазначив Фітьо.