Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Він наголосив, що реєстр значно полегшить процес мобілізацій, передає 24 Канал.
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Як працюватиме єдиний реєстр військовозобов'язаних
Фітьо наголосив, що наразі єдиний реєстр військовозобов'язаних вже наповнений даними приблизно на 90%. Зокрема, це дає змогу здійснювати заходи оповіщення на всій території України.
Тобто повістку можна отримати, наприклад, жителю Львова у Києві. І коли цей військовозобов'язаний з'являється в Києві, відповідно дані про нього вже можуть отримати в київському ТЦК (з львівського – 24 Канал),
– сказав він.
Проте він зауважив, що наразі ще немає синхронізації з іншими державними реєстрами. За словами Фітьо, це дозволило б нашим військовозобов'язаним не приходити в ТЦК та СП.
"Їхні дані б автоматично оновлювалися, і самі ТЦК та СП бачили б в кого є троє дітей неповнолітніх, в кого інші причини на отримання відстрочки й це значно б зекономило ресурс, який зараз залучається до здійснення заходів оповіщення", – розповів Фітьо.
Наостанок він підкреслив, що наразі закон перебуває у Верховній Раді на голосуванні. Начальник служби зв'язків з громадськістю думає, що коли ініціативу ухвалять, це значно спростить процес проведення мобілізації.
Що відомо про єдиний державний реєстр
- У Верховній Раді 18 вересня з'явився проєкт закону щодо створення електронного реєстру військовозобов'язаних. Мовиться про систему "Оберіг".
- Саме через цей реєстр вестимуть військовий облік чоловіків в Україні, що значно спростить процес мобілізації. Зокрема там містяться всі дані про військовозобов'язаних, потрібні для ТЦК та СП, а в перспективі українці зможуть отримати повістку онлайн, однак наразі про це не мовиться.
- Варто зазначити, що персональні дані про військовозобов'язаних зберігаються у системі протягом усього життя українця. Адже видалять їх лише після того, як пройде 105 років з моменту народження військовозобов'язаного.