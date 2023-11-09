Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Він наголосив, що реєстр значно полегшить процес мобілізацій, передає 24 Канал.

Дивіться також Мобілізація в Україні: хто повинен з'явитися в військкоматі навіть без повістки

Як працюватиме єдиний реєстр військовозобов'язаних

Фітьо наголосив, що наразі єдиний реєстр військовозобов'язаних вже наповнений даними приблизно на 90%. Зокрема, це дає змогу здійснювати заходи оповіщення на всій території України.

Тобто повістку можна отримати, наприклад, жителю Львова у Києві. І коли цей військовозобов'язаний з'являється в Києві, відповідно дані про нього вже можуть отримати в київському ТЦК (з львівського – 24 Канал),

– сказав він.

Проте він зауважив, що наразі ще немає синхронізації з іншими державними реєстрами. За словами Фітьо, це дозволило б нашим військовозобов'язаним не приходити в ТЦК та СП.

"Їхні дані б автоматично оновлювалися, і самі ТЦК та СП бачили б в кого є троє дітей неповнолітніх, в кого інші причини на отримання відстрочки й це значно б зекономило ресурс, який зараз залучається до здійснення заходів оповіщення", – розповів Фітьо.

Наостанок він підкреслив, що наразі закон перебуває у Верховній Раді на голосуванні. Начальник служби зв'язків з громадськістю думає, що коли ініціативу ухвалять, це значно спростить процес проведення мобілізації.

Що відомо про єдиний державний реєстр