Важно, что 9 октября 2023 года Верховная Рада в девятый раз голосовала за продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней. В этот раз – до 14 февраля 2024 года. В то же время, о том можно ли отказаться от повестки, рассказывала юрист компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян.

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Законный отказ от повестки: возможно ли это?

Как отметила юрист практики военного права, законный отказ от вручения повестки возможен в нескольких случаях. В частности, гражданин, которому вручают соответствующий документ, должен иметь конкретные и уважительные причины отказа от него.

Такой вариант развития событий возможен и вполне законен в отдельных случаях, однако следует понимать все риски и то, что отказаться от получения повестки без объективных причин нельзя,

– объяснила экспертка.

Среди причин, которые могут служить основанием для отказа от повестки:

неправильные данные получателя в повестке;

вручение повестки неуполномоченным лицом;

отсутствие печати или подписи комиссара ТЦК и СП.

В то же время, в случае отказа гражданина от повестки сотрудник ТЦК должен составить соответствующий акт в присутствии свидетелей.

Однако помните, что незначительная ошибка в повестке не является уважительной причиной отказа от получения повестки или неприбытия в ТЦК и СП в понимании требований закона,

– подчеркнула Татьяна Козян.

Обратите внимание! Если вы не явились в центр комплектования в указанное в повестке время, вам грозит административная ответственность – то есть уплата штрафа. Однако возможна также уголовная ответственность.

Добавим в заключение, что бить работников ТЦК является плохим решением, если вы не хотите получать повестку. В Сумской области 44-летний мужчина избил одного из военных центра комплектования, перед тем обругав его. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом – ему грозит до 5 лет лишения свободы.