Важливо, що 9 жовтня 2023 року Верховна Рада вдев'яте голосувала за продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів. Цього разу – до 14 лютого 2024 року. Водночас про те чи можна відмовитись від повістки, розповідала юристка компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян.
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Законна відмова від повістки: чи це можливо?
Як зазначила юристка практики військового права, законна відмова від вручення повістки можлива в кількох випадках. Зокрема, громадянин, якому вручають відповідний документ, повинен мати конкретні та поважні причини, щоб відмовитись від нього.
Такий варіант розвитку подій можливий та цілком законний в окремих випадках, однак потрібно розуміти всі ризики та те, що відмовитись від отримання повістки без об'єктивних причин не можна,
– пояснила експертка.
Серед причини, які можуть бути підставою для відмови від повістки:
- неправильні дані отримувача в повістці;
- вручення повістки неуповноваженою особою;
- відсутність печатки чи підпису комісара ТЦК та СП.
Водночас у разі відмови громадянина від повістки співробітник ТЦК повинен скласти відповідний акт у присутності свідків.
Однак пам'ятайте, що незначна помилка в повістці не є поважною причиною відмови від отримання повістки або неприбуття в ТЦК та СП у розумінні вимог закону,
– наголосила Тетяна Козян.
Додамо наостанок, що бити працівників ТЦК є поганим рішенням, якщо ви не хочете отримувати повістку. На Сумщині 44-річний чоловік побив одного з військових центру комплектування, перед тим облаявши його. Зараз він перебуває під цілодобовим домашнім арештом – йому загрожує до 5 років позбавлення волі.