Ця процедура включає кілька важливих етапів. Про те, як знятися з військового обліку за віком, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Дію".
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Як знятися з військового обліку за віком
Законом України визначено граничний вік перебування на військовому обліку залежно від військового звання та складу запасу.
Таким чином основні категорії і відповідні вікові межі виглядають так:
- рядовий склад – 60 років,
- сержантський та старшинський склад – 60 років,
- молодший офіцерський склад – 60 років,
- старший офіцерський склад – 60 років,
- вищий офіцерський склад – 60 років.
Процедура зняття з військового обліку за віком передбачає декілька етапів:
- Оповіщення військовозобов'язаного.
- Подача заяви та інших необхідних документів.
- Розгляд заяви.
- Прийняття рішення.
- Внесення змін до військово-облікового документа.
- Отримання результатів.
Тож, коли військовозобов'язаному виконується 60 років, йому повідомляють про необхідність зняття з військового обліку. Він може зробити це через ТЦК та СП.
Громадянин, який досяг граничного віку, повинен з'явитися туди особисто та подати заяву про зняття з військового обліку, у якій потрібно вказати підстави для зняття.
Разом із заявою він має додати наступні документи:
- паспорт громадянина України,
- військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.
Після цього військовий комісаріат перевіряє поданий пакет документів на відповідність встановленим вимогам, зокрема, перевіряє вік та інші необхідні дані. А тоді приймає рішення про зняття з військового обліку та вносить його до особової справи військовозобов'язаного.
Потім до військового квитка або тимчасового посвідчення вносять відповідні відмітки, що громадянин знятий з військового обліку, а отже, звільнений від військових обов'язків.
Після цього він отримує свої документи з відповідними відмітками та більше не підлягає призову чи мобілізації.