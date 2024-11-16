Ця процедура включає кілька важливих етапів. Про те, як знятися з військового обліку за віком, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Дію".

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Як знятися з військового обліку за віком

Законом України визначено граничний вік перебування на військовому обліку залежно від військового звання та складу запасу.

Таким чином основні категорії і відповідні вікові межі виглядають так:

рядовий склад – 60 років,

сержантський та старшинський склад – 60 років,

молодший офіцерський склад – 60 років,

старший офіцерський склад – 60 років,

вищий офіцерський склад – 60 років.

Процедура зняття з військового обліку за віком передбачає декілька етапів:

Оповіщення військовозобов'язаного. Подача заяви та інших необхідних документів. Розгляд заяви. Прийняття рішення. Внесення змін до військово-облікового документа. Отримання результатів.

Тож, коли військовозобов'язаному виконується 60 років, йому повідомляють про необхідність зняття з військового обліку. Він може зробити це через ТЦК та СП.

Громадянин, який досяг граничного віку, повинен з'явитися туди особисто та подати заяву про зняття з військового обліку, у якій потрібно вказати підстави для зняття.

Разом із заявою він має додати наступні документи:

паспорт громадянина України,

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Після цього військовий комісаріат перевіряє поданий пакет документів на відповідність встановленим вимогам, зокрема, перевіряє вік та інші необхідні дані. А тоді приймає рішення про зняття з військового обліку та вносить його до особової справи військовозобов'язаного.

Потім до військового квитка або тимчасового посвідчення вносять відповідні відмітки, що громадянин знятий з військового обліку, а отже, звільнений від військових обов'язків.

Після цього він отримує свої документи з відповідними відмітками та більше не підлягає призову чи мобілізації.