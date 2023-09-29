Якщо чоловік призовного віку отримує повістку двічі – це може свідчити про те, що він не з'явився до військкомату за першою.

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Чому повістки приходять повторно

Також повістки можуть вручити повторно деяким чоловікам, які вже отримували її після початку повномасштабної агресії, або самостійно приходили до ТЦК і ставали на облік, однак з того часу досі не були призвані.

Є інший варіант, при якому до ТЦК можуть викликати знову. Так, відповідно до українського законодавства, усі військовозобов’язані мають протягом семи днів повідомляти про важливі зміни у житті: місця проживання, місця роботи, сімейного статусу тощо.

Тому повістку можуть повторно видати для перевірки персональних даних військовозобов'язаного. Якщо він має відстрочку, то його можуть викликати до військкомату, або повторно з'ясувати підстави для цієї відстрочки.

Крім того, повістку можуть видати знову для проходження ВЛК, якщо минуло більше року з проходження огляду.

Яке покарання передбачене за ігнорування повісток

Чоловікам, які отримали повістку, однак не з'явилися до ТЦК, загрожує адміністративна відповідальність – це може бути штраф у 3400 – 5100 гривень. Також, якщо, наприклад, проігнорувати повістку кілька разів можна потрапити й під кримінальну відповідальність. Відповідно до закону, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період – карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

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