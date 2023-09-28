Правила загальної мобілізації студентів можуть змінитися. Виїхати за кордон зможуть ті здобувачі освіти, які мають необхідні документи, що підтверджують факт навчання в іноземних вишах, але всі здобувачі другої освіти, яким виповнилось понад 30 років, підлягають призову.

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Хто може виїхати за кордон

Частина військовозобов'язаних студентів, які навчаються у закордонних вишах, можуть виїхати за межі України під час воєнного стану. Для продовження навчання в іноземному виші при перетині кордону працівникам ДПСУ слід надати такі документи, що підтверджують законність виїзду з України:

студентський квиток;

відповідне запрошення на навчання в іноземному виші;

довідки, що підтверджують факт навчання у виші за кордоном;

посвідку на проживання.

При цьому всі документи мають бути перекладені на українську мову та завірені підписами перекладача та нотаріуса.

Кого можуть мобілізувати

Кабмін запропонував внести зміни до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які передбачають обмеження відстрочки від мобілізації для студентів, які здобувають другу вищу освіту.

Відповідно до запропонованих змін, відстрочку від мобілізації матимуть ті, хто навчається за денною або дуальною формами за рівнем освіти, що вищий за раніше здобутий, та розпочали навчання не пізніше року досягнення 30-річного віку.

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