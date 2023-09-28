Наразі в законі України немає чітких правил про те, чи можуть призвати умовно двох братів. Про це розповів адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич, зауваживши, що деякі винятки все ж продумані, передає 24 Канал.

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Чи можуть відправити служити кількох членів однієї сім'ї

У статті 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" є перелік підстав, які дають змогу громадянам отримати відстрочку. Відповідно, їх не можуть призвати на військову службу.

До прикладу, не призивають членів сім'ї, якщо родичі військовозобов'язаного (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, бабуся або рідні брат із сестрою) загинули чи пропали безвісти під час збройної агресії Росії в Донецькій та Луганській областях, або під час забезпечення національної безпеки й оборони, а також відсічі й стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Точно не будуть мобілізувати тих чоловіків і жінок, чиї близькі родичі загинули на війні або пропали безвісти,

– зауважив Антон Маринич.

За його словами, якщо чоловік перебуває на службі, а дружина займається вихованням дітей, тоді призивати її точно не будуть. І навпаки: чоловіка не можуть забрати в армію, поки його дружина стоїть на захисті України, а він самостійно виховує неповнолітню дитину або дітей.

Мобілізація в Україні