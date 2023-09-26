ВЛК чоловік проходив у Кам'янець-Подільському ТЦК та СП. Там чоловіка визнали придатним до служби й зробили відповідний запис у медичній карті. Водночас він вирішив змінити своє життя за допомогою двох букв.

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Чоловік вирішив дописати до слова "придатний" дві буки. В результаті у картці вже зазначалося, що він "непридатний”. Так він хотів ухилитися від призову на військову службу під час мобілізації,

– мовиться у повідомленні.

Водночас підробку виявили. Тепер горе-документарю загрожують такі види покарання:

штраф до 17 000 гривень

арешт на строк до 6 місяців

обмеження волі на строк до 2 років.

Ось так горе-креатив довів до суду. Наразі триває розслідування.

Чи зможуть жінки виїхати за кордон з 1 жовтня

Жінки-медики та жінки-фармацевти з 1 жовтня стають на військовий облік. У МОЗ розповіли, що вони зможуть виїжджати на кордон без жодних перешкод. Окрім того, цю інформацію підтвердили у ДПСУ.