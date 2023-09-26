ВЛК мужчина проходил в Каменец-Подольском ТЦК и СП. Там мужчину сочли годным к службе и сделали соответствующую запись в медицинской карте. В то же время, он решил изменить свою жизнь с помощью двух букв.

Обратите внимание Что угрожает мужчинам, незаконно пересекшим границу, но хотят вернуться: в ГНСУ ответили

Мужчина решил дописать к слову "пригодный" два бука. В результате в карточке уже отмечалось, что он "непригоден". Так он хотел уклониться от призыва на военную службу во время мобилизации,

– говорится в сообщении.

В то же время подлог был обнаружен. Теперь горе-документарию грозят следующие виды наказания:

штраф до 17 000 гривен

арест сроком до 6 месяцев

ограничение свободы сроком до 2 лет.

Вот так горе-креатив довел до суда. В настоящее время идет расследование.

Смогут ли женщины уехать за границу с 1 октября

Женщины-медики и женщины-фармацевты с 1 октября становятся на военный учет. В Минздраве рассказали, что они смогут выезжать на границу без всяких препятствий. Кроме того, эту информацию подтвердили в ГНСУ.