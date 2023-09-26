Об этом в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он подчеркнул, что это будет касаться мужчин, которые решили вернуться в наше государство после совершения нарушения, передает 24 Канал.

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Демченко отметил, что сейчас есть попытки незаконно пересечь границу по зеленому участку границы. То есть это происходит за пределами пунктов пропуска.

"Наши военнослужащие пропускают людей исключительно на основании тех условий и правил, которые действуют в соответствии с постановлением правительства, регламентирующим пересечение границы для граждан Украины", – сказал он.

В то же время представитель ГПСУ подчеркнул, что те военнообязанные мужчины, которые пересекли границу незаконным способом, не смогут избежать ответственности за нарушение.

Если кто-то незаконным способом все же пересек государственную границу в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то будут привлечены к ответственности. Это не означает, что если человек совершил такое нарушение, он избежит наказания,

– подчеркнул Демченко.

Напоследок он отметил, что в сентябре поток людей, пересекавших границу, уменьшился по сравнению с августом. Однако он все еще остается на высоком уровне.

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