Впрочем, есть категории лиц, которые могут выехать за границу. Что изменится с октября – расскажет 24 Канал.

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Кто из украинцев может выезжать за границу в октябре

мужчины в возрасте до 18 и старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет, постоянно проживающие на территории другой страны;

исключены из военного учета по состоянию здоровья;

мужчины, которым разрешено уехать за границу по состоянию здоровья;

мужчины, которым разрешено уехать за границу по семейным обстоятельствам;

мужчины призывного возраста, имеющие право на выезд за границу через профессию;

граждане, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны в противостоянии России;

мужчины и женщины на государственной службе;

военнослужащие, имеющие специальное разрешение.

Также уехать за границу можно по семейным обстоятельствам. Это могут сделать:

многодетные родители несовершеннолетних детей;

при наличии детей в возрасте до 18 лет с инвалидностью;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка или являющиеся опекунами несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

если родственники жены или мужа нуждаются в постоянном уходе;

если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы.

Смогут ли женщины выезжать за границу с октября

Взятие на военный учет женщин никак не повлияет на правила пересечения границы. Если женщина состоит на военном учете, затем будет мобилизована или вступит на контракт или военную службу, то при пересечении границы она должна соблюдать правила, когда едет в служебную командировку или отпуск.

До какого возраста мужчина может служить

Предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается по-разному: