В то же время вручить повестку могут как снятому, так и исключенному из военного учета лицу. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.
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Кого из мужчин могут вернуть на военный учет
Когда исчезнут обстоятельства, из-за которых произошло снятие, мужчины могут вернуть на военный учет. Да, с военного учета снимают таких мужчин:
С военного учета призывников
- выбывающих в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства;
- выбывающих на срок более трех месяцев за пределы Украины;
- которые взяты согласно решениям комиссии по приписки или призывной комиссии на учет военнообязанных;
- получившие воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса;
- прекративших альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с законодательством;
- исполнившие обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов.
С военного учета военнообязанных
- выбывающих в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства;
- которые приняты на службу в Национальную полицию Украины, Службу судебной охраны, Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности Украины, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу Украины;
- выбывших на срок более трех месяцев за пределы Украины;
- в других случаях – по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины.
С военного учета резервистов
- выбывающих в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины на новое место жительства;
- которые приняты на службу в Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований, налоговую милицию, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу Украины;
- выбывших на срок более трех месяцев за пределы Украины;
- уволенные со службы в военном резерве и не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;
- в других случаях – по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины.
После вручения повестки, снятые с военного учета, мужчины должны появиться для уточнения данных в ТЦК. Если лицо уже должно стать на военный учет, то руководитель ТЦК может выписать штраф за нарушение правил учета и вернуть такое лицо на военный учет.
Отметим, что снятие с военного учета – временное явление и происходит, если мужчина меняет место прописки или проживания, уезжает за границу и т.д.
Снятие с военного учета предполагает обязательный возврат на учет. Впрочем, исключенные из военного учета не обязаны быть поставлены на учет, поскольку они не военнообязанны. Среди них:
- кто ранее был приговорен к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
- кто по состоянию здоровья признан непригодным к военной службе в военное положение с исключением из военного учета;
- кто достиг предельного возраста нахождения в запасе;
- призванные или принятые на военную службу;
- проходящие военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
- военнослужащих или умерших военнообязанных;
- кто отказался от украинского гражданства и покинул Украину.