В то же время вручить повестку могут как снятому, так и исключенному из военного учета лицу. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

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Кого из мужчин могут вернуть на военный учет

Когда исчезнут обстоятельства, из-за которых произошло снятие, мужчины могут вернуть на военный учет. Да, с военного учета снимают таких мужчин:

С военного учета призывников

выбывающих в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства;

выбывающих на срок более трех месяцев за пределы Украины;

которые взяты согласно решениям комиссии по приписки или призывной комиссии на учет военнообязанных;

получившие воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса;

прекративших альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с законодательством;

исполнившие обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов.

С военного учета военнообязанных

выбывающих в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства;

которые приняты на службу в Национальную полицию Украины, Службу судебной охраны, Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности Украины, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу Украины;

выбывших на срок более трех месяцев за пределы Украины;

в других случаях – по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины.

С военного учета резервистов

выбывающих в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины на новое место жительства;

которые приняты на службу в Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований, налоговую милицию, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу Украины;

выбывших на срок более трех месяцев за пределы Украины;

уволенные со службы в военном резерве и не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;

в других случаях – по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины.

После вручения повестки, снятые с военного учета, мужчины должны появиться для уточнения данных в ТЦК. Если лицо уже должно стать на военный учет, то руководитель ТЦК может выписать штраф за нарушение правил учета и вернуть такое лицо на военный учет.

Отметим, что снятие с военного учета – временное явление и происходит, если мужчина меняет место прописки или проживания, уезжает за границу и т.д.

Снятие с военного учета предполагает обязательный возврат на учет. Впрочем, исключенные из военного учета не обязаны быть поставлены на учет, поскольку они не военнообязанны. Среди них: