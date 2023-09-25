Водночас вручити повістку можуть як знятій, так і виключеній з військового обліку особі. Детальніше про це – розповість 24 Канал.
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Кого з чоловіків можуть повернути на військовий облік
Коли зникнуть обставини, через які відбулося зняття, чоловіків можуть повернути на військовий облік. Так, з військового обліку знімають таких чоловіків:
З військового обліку призовників
- які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
- які вибувають на строк більше трьох місяців за межі України;
- які взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік військовозобов'язаних;
- які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;
- які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до законодавства;
- які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів.
З військового обліку військовозобов'язаних
- які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
- які прийняті на службу до Національної поліції України, Служби судової охорони, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;
- які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;
- вінших випадках – за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України.
З військового обліку резервістів
- які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України на нове місце проживання;
- які прийняті на службу до Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, податкової міліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;
- які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;
- які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування в запасі;
- в інших випадках – за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України.
Після вручення повістки, зняті з військового обліку чоловіки, мають з’явитися для уточнення даних у ТЦК. Якщо особа вже мала стати на військовий облік, то керівник ТЦК може виписати штраф за порушення правил обліку та повернути таку особу на військовий облік.
Зауважимо, що зняття з військового обліку – тимчасове явище і відбувається, якщо чоловік змінює місце прописки або проживання, виїжджає за кордон тощо.
Зняття з військового обліку передбачає обов’язкове повернення на облік. Втім, виключені з військового обліку не зобов’язані бути поставлені на облік, оскільки вони не є військовозобов'язаними. Серед них:
- кого раніше було засуджено до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
- кого за станом здоров’я визнано непридатними до військової служби у воєнний стан із виключенням з військового обліку;
- хто досяг граничного віку перебування у запасі;
- призвані чи прийняті на військову службу;
- ті, що проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- військовослужбовців чи військовозобов'язаних, які померли;
- хто відмовився від українського громадянства і покинув Україну.