Расскажем о том, является ли таким основанием наличие в семье мужчин, которые уже проходят службу. В частности, адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич объяснил, при каких обстоятельствах не мобилизуют несколько членов семьи.
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Ограничения по количеству членов семьи
По его словам, в Украине четко не определено точное количество людей из одной семьи, которую имеют право мобилизовать во время войны. Ограничений как таковых – нет. Например, если в семье есть двое или трое родных братьев призывного возраста, их всех могут мобилизовать.
Но, согласно Закону Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке", есть исключения, кто точно не подлежит мобилизации из одной семьи.
"Точно не будут мобилизовывать тех мужчин и женщин, чьи близкие родственники погибли на войне или пропали без вести", – добавил юрист.
Если один из супругов уже служит
Также не мобилизуют в ВСУ мужчину, воспитывающего несовершеннолетнего ребенка или детей, и его жена при этом находится на военной службе.
На практике это выглядит так: если, например, женщина уже служит в ВСУ и у супругов есть несовершеннолетние дети, то мужчину не мобилизуют. И наоборот: если служит муж, то за несовершеннолетними детьми ухаживает жена и за ней не будут мобилизовываться.
Главное о мобилизации в Украине
- Вручать повестку вправе вручить не только работник ТЦК и СП. В то же время, место вручения повесток никак не регламентировано в законе. Итак, получить документ можно как по месту жительства, так и на улице или рабочем месте.
- Впрочем, вручение повести не означает обязательную мобилизацию, это, прежде всего, делают для уточнения личных данных. После повестки еще будет прохождение военно-врачебной комиссии, которая определит пригодность лица к прохождению военной службы.
- В Государственном бюро расследований заявили, что происходящая мобилизация во многом зависит от работников ТЦК. Также признали, что иногда они превышают полномочия.