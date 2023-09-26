Втім, є категорії осіб, які можуть виїхати за кордон. Що зміниться з жовтня – розповість 24 Канал.

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Хто з українців може виїжджати за кордон у жовтні

чоловіки віком до 18 і від 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років, які постійно проживають на території іншої країни;

виключені з військового обліку за станом здоров'я;

чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за станом здоров'я;

чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за сімейними обставинами;

чоловіки призовного віку, які мають право на виїзд за кордон через професію;

громадяни, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони у протистоянні Росії;

чоловіки і жінки на державній службі;

військовослужбовці, у яких є спеціальний дозвіл.

Також виїхати за кордон можна за сімейними обставинами. Це можуть зробити:

багатодітні батьки неповнолітніх дітей;

за наявності дітей до 18 років з інвалідністю;

батьки, які самостійно виховують дитину або є опікунами неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;

за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І або ІІ групи;

якщо родичі дружини або чоловіка потребують постійного догляду;

якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи.

Чи зможуть жінки виїжджати за кордон з жовтня

Взяття на військовий облік жінок ніяк не вплине на правила перетину кордону. Якщо жінка перебуває на військовому обліку, потім буде мобілізована чи вступить на контракт або на військову службу, то під час перетину кордону вона має дотримуватися правил, коли їде у службове відрядження чи відпустку.

До якого віку чоловік може служити

Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється по-різному: