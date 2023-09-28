Пока в законе Украины нет четких правил о том, могут ли призвать условно двух братьев. Об этом рассказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич, отметив, что некоторые исключения все же продуманы, передает 24 Канал.
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Могут отправить служить нескольких членов одной семьи
В статье 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" есть перечень оснований, позволяющих гражданам получить отсрочку. Соответственно их не могут призвать на военную службу.
К примеру, не призывают членов семьи, если родственники военнообязанного (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родные брат с сестрой) погибли или пропали без вести во время вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях или во время обеспечения национальной безопасности и обороны, а также отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.
Точно не будут мобилизовать тех мужчин и женщин, чьи близкие родственники погибли на войне или пропали без вести,
– заметил Антон Маринич.
По его словам, если муж находится на службе, а жена занимается воспитанием детей, тогда призывать ее точно не будут. И наоборот: мужчину не могут забрать в армию, пока его жена стоит на защите Украины, а он самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка или детей.
Мобилизация в Украине
- В Украине мобилизация продолжается согласно установленным планам. В Министерстве обороны пока не готовят усиление процесса. Однако в зависимости от ситуации на фронтах он может быть пересмотрен. Об этом заявил заместитель главы Минобороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк.
- Для военнообязанных женщин с медицинским образованием принципиальных изменений не произойдет. Однако Кабмин принял постановление, предусматривающее, что с 1 октября 2023 женщины с медицинским и фармацевтическим образованием должны встать на учет в центрах комплектования до конца 2026 года.
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