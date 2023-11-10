Власне, у п'ятницю вранці, 10 листопада, у Львівському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили свою позицію стосовно того, що відбувається на відео. Там зазначили, що усі обставини події будуть з'ясовані.

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Певні телеграм-канали зазначають, що подібні інциденти до того траплялись в Одесі. Водночас на кадрах зі Львова, що поширюють в мережі, видно як, ймовірно, знайомі військовозобов'язаного чоловіка намагаються його відбити від працівників ТЦК.

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У обласному центрі комплектування Львівщині констатували, що роблять усе необхідне для встановлення обставин ситуації. Зокрема, було призначено службову перевірку.

Мережею поширюється інформація про виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та працівниками ТЦК. Запевняємо, що з нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи у найкоротші терміни буде встановлено усі подробиці та прийнято усі необхідні рішення,

– йдеться у повідомленні.

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