Власне, у п'ятницю вранці, 10 листопада, у Львівському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили свою позицію стосовно того, що відбувається на відео. Там зазначили, що усі обставини події будуть з'ясовані.
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У Львові "запакували" в бус чоловіка
Певні телеграм-канали зазначають, що подібні інциденти до того траплялись в Одесі. Водночас на кадрах зі Львова, що поширюють в мережі, видно як, ймовірно, знайомі військовозобов'язаного чоловіка намагаються його відбити від працівників ТЦК.
Конфлікт між військовозобов'язаним та працівниками ТЦК у Львові: дивіться відео з телеграм-каналів
У обласному центрі комплектування Львівщині констатували, що роблять усе необхідне для встановлення обставин ситуації. Зокрема, було призначено службову перевірку.
Мережею поширюється інформація про виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та працівниками ТЦК. Запевняємо, що з нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи у найкоротші терміни буде встановлено усі подробиці та прийнято усі необхідні рішення,
– йдеться у повідомленні.
ТЦК і скандали: останнє
- У Житомирі 8 листопада невідомий чоловік напав на працівника ТЦК та СП. Користувачі мережі припустили, що громадянина хотіли забрати на службу, і саме через це почалася бійка. Водночас інші люди, одягнуті у військову форму, намагалися не допустити спалаху конфлікту.
- Окрім того, нещодавно чоловік на Сумщині побив військового під час того, як той вручав йому повістку. Власне, представник центру комплектування зупинив машину Opel Vivaro 44-річного військовозобов'язаного. Той облаяв вояка, після чого почав махати кулаками.
- Наголосимо, що згідно з українським законодавством вручити повістку працівники центрів комплектування та соціальної підтримки можуть у будь-якому місці, зокрема на вулиці, блокпосту або ж навіть у торгівельному центрі чи після зупинки автомобіля.