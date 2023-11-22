Як повідомляють у мережі, це сталося вночі на вулиці Гавришкевича, передає 24 Канал. Люди у військовій формі також вибили телефон з рук жінки, яка хотіла все зняти.
Раніше У Львові "пакували" чоловіка в бусик посеред вулиці: у ТЦК вже відреагували
У Львові чоловіка заштовхали в авто
На оприлюднених кадрах видно, як жінку з чоловіком оточила група людей. Зокрема, 5 чоловіків, троє з них у військовій формі. Триває словесна перепалка.
Чоловіка заштовхали в машину. Жінку – відтягнули від неї. Авто поїхало. Разом з жінкою залишилися двоє чоловіків у формі. Конфлікт продовжився.
Жінка замахнулася та, можливо, вдарила одного з чоловіків у військовій формі. Опісля з її рук вибили телефон.
Конфлікт у Львові: дивіться відео (обережно, ненормативна лексика, 18+)
Як відреагували в ТЦК
Вранці 22 листопада у Львівському обласному ТЦК та СП зазначили, що мережею шириться інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі.
Для уникнення соціальних загострень та конфліктних ситуацій повідомляємо наступне: перевіряємо даний факт, щодо причетності військовослужбовців ТЦК до даного інциденту. Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи для встановлення обставин, що склалися, з'ясовуються всі деталі даного випадку,
– заявила Служба зв'язків з громадськістю.
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ДБР розслідує затримання чоловіка в Одесі
- 14 листопада у мережі поширили відео, як люди у військовій формі затримали чоловіка в Одесі.
- Він лежав на асфальті. На чоловіка надягли наручники.
- Далі люди у військовій формі із шевроном, який не можна розгледіти, заштовхнули його у бус.
- Згодом у ДБР повідомили, що розпочали досудове розслідування щодо насильницьких дій військових та правоохоронців під час вручення повістки чоловіку в Одесі.
- Додали, що на відео, яке поширюють у мережі, працівники обласного центру комплектування спільно з правоохоронцями одягли кайданки на чоловіка та силоміць заштовхали його в авто за, нібито, відмову від отримання повістки.