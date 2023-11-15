Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. На кадрах можна побачити, як люди обурювалися поведінкою чоловіків у військовій формі, передає 24 Канал.

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Одесита жорстко затримали і "запакували" в бус

На відео, які стали поширювати в мережі 14 листопада, можна побачити чоловіка із нібито зв'язаними руками, який лежить на асфальті. Після цього люди у військовій формі із шевроном, який не можна розгледіти, заштовхнули його у бус.

До цього ще двоє чоловіків у темно-синій формі, схожу на поліцейську, надягли на нього наручники. Це все відбувалося в мікрорайоні Радужний в Одесі.

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З часом біля мінівена з "чорними" номерами почали збиратися небайдужі громадяни. Зокрема, вони, оточивши авто, виступали проти "затримання" одесита, казавши, що викличуть поліцію.

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Одна з жінок на підвищених тонах спілкувалася з одним із чоловіків у темно-синій формі. Вона також намагалася захистити затриманого одесита.

Він ув'язнений? Він убив людину? За що ви його так зв'язали? Ви його не затримаєте! За що?,

– питала вона.

Чоловік у формі розповів, що одесит буцімто ухиляється від призову на військову службу. Він також сказав, що затриманого нібито везуть до адвоката, а саму повістку він отримає у ТЦК та СП.

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Зрештою у мережі повідомили, що одесит начебто відмовився від повістки, після чого на нього надягли наручники, зв'язали й побили. А громадяни намагалися відстояти його. На місці подій були присутні дружина і дитина одесита.

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли у коментарі журналістам, що розслідують обставини цих подій. Однак жодних подробиць щодо інциденту в Одесі так і не надали.

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