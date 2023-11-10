Бойка, произошедшая в Житомире 8 ноября между гражданским и мобилизованным военнослужащим Житомирского ОМТЦК – неприемлемая ситуация. Ее сейчас активно раздувает враг.

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Открыто уголовное производство

Мобилизированный, который сейчас служит в роте охраны Житомирского объединенного городского ТЦ и СП, ранее защищал Украину на передовых позициях в составе 95-й отдельной бригады ДШУ и получил ранения.

После нападения он обратился с заявлением в национальную полицию. Правоохранители открыли уголовное производство. В Житомирском областном ТЦК и СП пообещали всячески способствовать расследованию этого досадного инцидента.

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