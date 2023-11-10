Бійка, яка сталася у Житомирі 8 листопада між цивільним та мобілізованим військовослужбовцем Житомирського ОМТЦК, – неприйнятна ситуація. Її зараз активно роздмухує ворог.

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Відкрито кримінальне провадження

Мобілізований, який зараз служить в роті охорони Житомирського об'єднаного міського ТЦ та СП, раніше захищав Україну на передових позиціях в складі 95-ї окремої бригади ДШВ та отримав поранення.

Після нападу він звернувся із заявою до національної поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У Житомирському обласному ТЦК та СП пообіцяли всіляко сприяти розслідуванню цього прикрого інциденту.

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