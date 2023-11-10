Бійка, яка сталася у Житомирі 8 листопада між цивільним та мобілізованим військовослужбовцем Житомирського ОМТЦК, – неприйнятна ситуація. Її зараз активно роздмухує ворог.
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Відкрито кримінальне провадження
Мобілізований, який зараз служить в роті охорони Житомирського об'єднаного міського ТЦ та СП, раніше захищав Україну на передових позиціях в складі 95-ї окремої бригади ДШВ та отримав поранення.
Після нападу він звернувся із заявою до національної поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У Житомирському обласному ТЦК та СП пообіцяли всіляко сприяти розслідуванню цього прикрого інциденту.
У Житомирі чоловік напав на працівника ТЦК
- На жаль, останнім часом багато скандалів із працівниками ТЦК. Новий спалахнув у Житомирі 8 листопада – там побили працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Увечері 8 листопада до поліції звернувся працівник ТЦК. Чоловік подав письмову заяву про те, що вдень його побили під час виконання ним службового завдання в Житомирі.
- У ролику видно, як молодик у спортивних штанях притискає чоловіка в формі до закритих ролетів магазину та б'є. За кілька секунд підходять інші чоловіки в формі, молодик іде.
- Це сталося біля магазину по вулиці Гоголівській. Працівник ТЦК і його колеги були у службових справах, коли на них напав невідомий. Він побив працівника ТЦК і втік, розповіла речниця ГУНП в Житомирській області Вікторія Дубовик.