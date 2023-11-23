Так, в Харькове и области усилят проверку военно-учетных документов. Таким образом, меньше людей смогут уклониться от военной службы.
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В Харьковской области усилят контроль за мобилизацией
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 23 ноября провел заседание Совета обороны. На этой встрече он вместе с представителями органов и служб рассмотрел вопросы мобилизационных процессов в области.
"Мы все должны понимать – война продолжается, враг никуда не делся, поэтому оборона страны – наша общая задача", – сказал глава Харьковской области.
Так, он отметил, что в направлении усиления контроля мобилизационных мероприятий в Харьковской области должны совместно работать все органы и службы в сотрудничестве с Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.
Один из обсуждаемых вопросов также касался людей, умышленно уклоняющихся от военной службы. В частности, в Харьковской области усилят проверку документов.
Проверку наличия военно-учетных документов следует усилить в развлекательных заведениях,
– подчеркнул Синегубов.
В заключение он сказал, что мобилизация в Харьковской области должна происходить исключительно с соблюдением всех требований действующего законодательства нашего государства.
Ранее мобилизацию ужесточили в Херсонской области
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин 18 ноября заявил, что в области усилят мобилизационные мероприятия. Там планируют также искать скрывающихся от военной службы людей.
- Будут искать уклоняющихся в Херсонской области полицейские. В то же время там на блокпостах будут проверять, не проигнорировал ли военнообязанный полученную ранее повестку.
- Прокудин также рассказал, что приняли решение, что в Херсон не смогут попасть военные, которые не выполняют боевые задания на территории общины. Исключение составляют только защитники и защитницы, проживающие в городе, в командировке, отпуске или проходят лечение.