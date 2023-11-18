Речь идет о Херсонской области. В частности, там планируют искать военнообязанных украинцев, которые скрываются или уклоняются от службы в рядах Вооруженных Сил.
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Херсонская область усиливает мобилизацию
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о нескольких важных решениях, принятых на крайнем заседании Совета обороны Херсонской области. Одно из них будет касаться мобилизации населения и поиска уклоняющихся.
Национальной полиции поручено активизировать работу по поиску лиц, уклоняющихся от исполнения воинского долга,
– подчеркнул он.
Кроме того, по словам главы Херсонской области, на блокпостах будут проверять, не проигнорировал ли военнообязанный полученную ранее повестку.
Также он сказал, что отныне в Херсон не смогут попасть военные, не выполняющие боевые задания на территории общины.
"Исключения – защитники и защитницы, проживающие в городе, находятся в командировке, отпуске или проходят лечение", – отметил Прокудин.
В заключение он сказал, что на Совете обороны решили запретить публикацию фото и видео, по которым можно точно определить место российского "прилета" по Херсонской области.
Незаконно уехать за границу могли почти 20 тысяч украинцев
- Журналисты BBC, ссылаясь на данные соседних с Украиной государств, рассказали, что около 20 тысяч украинцев могли избежать мобилизации и уехать за границу. Еще почти такое же количество пыталось это сделать.
- Авторы материала подчеркнули, что 14 313 человек хотели перейти границу пешком или переплыть по реке. Еще 6800 – хотели использовать поддельные документы, с вымышленными болезнями.
- Отреагировал на этот материал представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский. Он заявил, что избежать мобилизации пытаются от 1% до 5% мужчин, а они не имеют решающего значения для обороны Украины.