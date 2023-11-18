Представитель Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) майор Роман Истомин объяснил, могут ли уклоняющихся приговорить к уголовной ответственности.

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Могут ли уклонистов отправить за решетку

Истомин рассказал, что сейчас судьи выносят преимущественно условные наказания сроком 1 – 2 года, потому что во время заседания подсудимые обычно раскаиваются в совершенном правонарушении.

Но в то же время во Львове, насколько я помню, военнообязанного лишили свободы на три года за игнорирование мобилизационного распоряжения. И очень важно понимать, что уголовное наказание в виде условного срока (как и штрафа) не освобождает граждан от дальнейшего исполнения своей воинской обязанности. То есть, они и в дальнейшем подлежат мобилизации,

– сказал он.

По его словам, теперь за уклонение от мобилизации гражданин сразу отправится за решетку. При этом это не освободит его от исполнения конституционного долга. Он может быть мобилизован после того, как отбудет наказание.

Даже без повторного возбуждения уголовного производства, поскольку такие граждане становятся на учет в органах пробации. И именно эти органы вносят в суд представление с просьбой отменить освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком и направление мужчины для отбывания назначенного ему наказания. То есть гражданин может сразу выполнить свою конституционную и гражданскую обязанность, а может сначала отбыть наказание, а затем все равно его выполнить. На то он и долг,

– добавил Истомин.

Он добавил, что очень досадно, что находятся доморощенные "специалисты", которые подстрекают игнорировать законы во время военного положения, когда стоит вопрос о выживании государства. А некоторые судьи выносят даже оправдательные приговоры за уклонение от мобилизации.

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