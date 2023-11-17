Организаторы этой схемы объявили подозрение. Досудебное расследование по делу – продолжается.

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Одесситка "сватала" уклонявшихся с женщинами, которые имели инвалидность

В Министерстве внутренних дел отметили, что одесситка подыскивала женщин с инвалидностью и организовывала брак с мужчинами призывного возраста. Это все делалось для того, чтобы "супруги" могли уехать за границу.

Правоохранители подчеркнули, что в конце концов так называемые "невесты" возвращались в Украину, оставив своих "мужчин". А через некоторое время брак "супруги" расторгали.

Услуги такого "брачного агентства" оценивали в 4 500 долларов США. Часть средств мужчины отдавали своей будущей фиктивной жене,

– говорится в сообщении МВД.

Одесситка организовала "брачное агентство" для выезда мужчин за границу / Фото Госпогранслужбы

Представители министерства отметили, что организатору преступной схемы и одной из "невест" уже сообщили о подозрении. Правоохранители проводят дальнейшие следственные действия, чтобы установить и привлечь всех участников "брачного агентства" к ответственности.

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