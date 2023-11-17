Организаторы этой схемы объявили подозрение. Досудебное расследование по делу – продолжается.
Интересно Дубинскому вручили подозрение за организацию схемы выезда за границу для ухилянцев
Одесситка "сватала" уклонявшихся с женщинами, которые имели инвалидность
В Министерстве внутренних дел отметили, что одесситка подыскивала женщин с инвалидностью и организовывала брак с мужчинами призывного возраста. Это все делалось для того, чтобы "супруги" могли уехать за границу.
Правоохранители подчеркнули, что в конце концов так называемые "невесты" возвращались в Украину, оставив своих "мужчин". А через некоторое время брак "супруги" расторгали.
Услуги такого "брачного агентства" оценивали в 4 500 долларов США. Часть средств мужчины отдавали своей будущей фиктивной жене,
– говорится в сообщении МВД.
Одесситка организовала "брачное агентство" для выезда мужчин за границу / Фото Госпогранслужбы
Представители министерства отметили, что организатору преступной схемы и одной из "невест" уже сообщили о подозрении. Правоохранители проводят дальнейшие следственные действия, чтобы установить и привлечь всех участников "брачного агентства" к ответственности.
Ранее СБУ разоблачила масштабную схему побега за границу уклонистов
- В Службе безопасности Украины 31 октября рассказали, что бывший заместитель председателя Судебной охраны организовал схему вывоза уклонистов за границу. За свои услуги он потребовал от 2 до 5 тысяч долларов США.
- По данным правоохранителей, мужчина создал в Украине фейковый благотворительный фонд и более 30 псевдоволонтерских организаций. Так, он оформлял уклонявшихся от службы военнообязанных как международных перевозчиков гуманитарных грузов от имени своих "организаций".
- В настоящее время СБУ уже объявила подозрение экс-заместителю председателя Судебной охраны по двум статьям. Когда вину докажут в суде, ему может грозить наказание в виде восьми и девяти лет лишения свободы.
- Стоит отметить, что мужчину уволили с занимаемой должности в 2021 году из-за подозрений в коррупции. В настоящее время подозреваемый скрывается за границей.