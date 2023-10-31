Цена вопроса выезда за границу достигала от 2 до 5 тысяч долларов. Стоимость зависела от срочности "зарубежной командировки".

Смотрите также Присвоили по миллиону гривен за восхождение на Говерлу: в ДБР раскрыли преступную схему

Какую схему организовал бывший чиновник

СБУ установила, что экс-замглавы Службы судебной охраны создал в Украине фейковый благотворительный фонд и более 30 псевдоволонтерских организаций. Он оформлял уклонявшихся от службы военнообязанных как международных перевозчиков гуманитарных грузов от имени своих "организаций".

Следователи установили, что схема вывоза уклонявшихся действовала в Киевской, Львовской, Хмельницкой, Волынской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской и Одесской областях.

Известно, что бывший чиновник действовал не самостоятельно, а вместе с сообщниками. Их уже разоблачили и осудили за совершенные преступления. Бывший председатель Службы судебной охраны сейчас скрывается за границей. Он сбежал в марте 2022 года в одну из европейских стран в качестве волонтера.

Фигуранты уже осудивших схемы – больше в галерее

К слову, чиновника уволили с занимаемой должности в 2021 году, поскольку подозревали в коррупции.

Для создания псевдоблаготворительных организаций и оформления фейковых документов для уклоняемых фигурант "втемную" использовал собственные связи среди знакомых в госучреждениях,

– сообщили в СБУ.

Бывшему главе Службы судебной охраны уже сообщили о подозрении. Фигуранту масштабной схемы вывоза уклоняющихся инкриминируют:

препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований;

незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

Максимальные санкции статей предусматривают наказание в виде восьми и девяти лет лишения свободы. Поскольку подозреваемый скрывается за границей, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за совершенные преступления.

СБУ сообщила о подозрении российской певице

Одиозной российской певице Юлии Чичериной сообщили о подозрении по четырем статьям. Так, накануне 2023 года она опубликовала на собственном ютуб-канале видеообращение, где призвала военные силы обороны сдаваться в российский плен. Кроме того, она угрожала украинским военным заключениям в российских концлагерях в Сибири.

Циничность Чичериной пробила очередное дно, когда после теракта в Еленовке она приехала в оккупированный поселок и устроила там концерт. Во время него она агитировала местное население вступать в ряды русской армии.