В период с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года 19 740 мужчин незаконно пересекли границу Украины. Об этом пишет BBC, ссылаясь на пять соседних стран: Польши, Румынии, Молдовы, Венгрии и Словакии.

Смотрите также Общая мобилизация: может ли отец-одиночка уехать за границу

Сколько мужчин пытались бежать из Украины

21 113 человек пытались нелегально уехать из Украины, но их поймали местные власти. Большинство из них, а именно 14 313, хотели перейти границу пешком или переплыть реки. Еще 6800 использовать поддельные документы, в которых, в частности, были придуманы болезни.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что избежать мобилизации пытаются 1-5% мужчин и они не имеют решающего значения для обороны Украины.

Они определенно не имеют решающего значения для обороны Украины. Я убежден: устойчивость и готовность украинцев защищать свою независимость, суверенитет и свободу составляет 95 – 99%,

– сказал он.

Будет ли экстрадиция беглецов

1 сентября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия не исключил, что военнообязанные украинцы, выехавшие за границу за поддельными документами, могут экстрадироваться для привлечения к ответственности.

Однако министр юстиции Украины Денис Малюска отметил, что наладить экстрадицию всех бежавших за границу украинцев невозможно. Уголовная ответственность носит индивидуальный характер. Так что приоритет предоставят топкоррупционерам.

Также он отметил, что такое суровое наказание сможет лишь "отрезать желание вообще возвращаться".

К слову, недавно в Одессе задержали организатора хитрой схемы для уклонистов. Одесситка подыскивала женщин с инвалидностью и организовывала брак с мужчинами призывного возраста, чтобы они могли уехать за границу. Впоследствии так называемые "невесты" возвращались, а через некоторое время брак расторгался.