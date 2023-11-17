Право на выезд из Украины в военное положение распространяется на родителей-одиночек. На госгранице обязательно нужно предоставить документы, подтверждающие их статус. 24 Канал.

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Этот вопрос регулирует закон

В абзаце 5 статьи 23 "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорится, что право на выезд есть у женщин и мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Пропустить через границу смогут при наличии следующих документов:

свидетельства о рождении ребенка (детей);

свидетельства смерти матери ребенка;

или решение суда о лишении матери родительских прав;

или решение суда о признании матери без вести пропавшей;

или решение суда об объявлении матери умершей.

Может ли уехать за границу мужчина, который ухаживает за родственником