Право на выезд из Украины в военное положение распространяется на родителей-одиночек. На госгранице обязательно нужно предоставить документы, подтверждающие их статус. 24 Канал.

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Этот вопрос регулирует закон

В абзаце 5 статьи 23 "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорится, что право на выезд есть у женщин и мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Пропустить через границу смогут при наличии следующих документов:

  • свидетельства о рождении ребенка (детей);
  • свидетельства смерти матери ребенка;
  • или решение суда о лишении матери родительских прав;
  • или решение суда о признании матери без вести пропавшей;
  • или решение суда об объявлении матери умершей.

Может ли уехать за границу мужчина, который ухаживает за родственником

  • Запрет выезда за границу касается всех мужчин призывного возраста. При определенных обстоятельствах это возможно.
  • В частности, законодательством предусмотрена возможность сопровождения лиц, нуждающихся в постоянном надзоре за пределы Украины на оздоровление. Юрист Оксана Рябчук объяснила условия, в частности, для этого военнообязанный должен осуществлять постоянный уход за родственником.
  • Для получения этого Акта нужно подать заявление в районный, районный в городах Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета.
  • Далее исполнительные органы в течение 5 дней рассмотрят заявление, а следующим этапом является прохождение комиссии по месту жительства. После этого лицу выдают Акт по установлению факта осуществления ухода.