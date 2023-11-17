Право на выезд из Украины в военное положение распространяется на родителей-одиночек. На госгранице обязательно нужно предоставить документы, подтверждающие их статус. 24 Канал.
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Этот вопрос регулирует закон
В абзаце 5 статьи 23 "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорится, что право на выезд есть у женщин и мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.
Пропустить через границу смогут при наличии следующих документов:
- свидетельства о рождении ребенка (детей);
- свидетельства смерти матери ребенка;
- или решение суда о лишении матери родительских прав;
- или решение суда о признании матери без вести пропавшей;
- или решение суда об объявлении матери умершей.
Может ли уехать за границу мужчина, который ухаживает за родственником
- Запрет выезда за границу касается всех мужчин призывного возраста. При определенных обстоятельствах это возможно.
- В частности, законодательством предусмотрена возможность сопровождения лиц, нуждающихся в постоянном надзоре за пределы Украины на оздоровление. Юрист Оксана Рябчук объяснила условия, в частности, для этого военнообязанный должен осуществлять постоянный уход за родственником.
- Для получения этого Акта нужно подать заявление в районный, районный в городах Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета.
- Далее исполнительные органы в течение 5 дней рассмотрят заявление, а следующим этапом является прохождение комиссии по месту жительства. После этого лицу выдают Акт по установлению факта осуществления ухода.