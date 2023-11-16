В то же время, есть определенные категории граждан, которых могут снять с военного учета. Это предусматривает статья 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Обратите внимание Действительна ли выписанная "на колене" повестка: четкий ответ дали в ТЦК

С военного учета призывников могут снять украинцев, которые:

  • выбывают в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства;
  • выбывают сроком более трех месяцев за пределы Украины;
  • взятые согласно решениям комиссии по вопросам приписки или призывной комиссии на учет военнообязанных;
  • получили воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса;
  • прекратили альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с Законом Украины "Об альтернативной (невоенной) службе";
  • исполнили обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов.

С военного учета военнообязанных могут снять украинцев, которые:

  • выбывают в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства;
  • принятые на службу в Национальную полицию Украины, Службу судебной охраны, Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности Украины, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу Украины;
  • выбыли сроком более трех месяцев за пределы Украины.