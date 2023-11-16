В то же время, есть определенные категории граждан, которых могут снять с военного учета. Это предусматривает статья 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Обратите внимание Действительна ли выписанная "на колене" повестка: четкий ответ дали в ТЦК
С военного учета призывников могут снять украинцев, которые:
- выбывают в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства;
- выбывают сроком более трех месяцев за пределы Украины;
- взятые согласно решениям комиссии по вопросам приписки или призывной комиссии на учет военнообязанных;
- получили воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса;
- прекратили альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с Законом Украины "Об альтернативной (невоенной) службе";
- исполнили обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов.
С военного учета военнообязанных могут снять украинцев, которые:
- выбывают в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства;
- принятые на службу в Национальную полицию Украины, Службу судебной охраны, Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности Украины, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу Украины;
- выбыли сроком более трех месяцев за пределы Украины.