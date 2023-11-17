Право на виїзд з України у воєнний стан поширюється на батьків-одинаків. На держкордоні обов'язково потрібно надати документи, що підтверджують їхній статус, інформує 24 Канал.

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Це питання регулює закон

У абзаці 5 статті 23 "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" мовиться, що право на виїзд є у жінок і чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Пропустити через кордон зможуть за наявності таких документів:

свідоцтва про народження дитини (дітей);

свідоцтва про смерть матері дитини;

або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

або рішення суду про визнання матері безвісти зниклою;

або рішення суду про оголошення матері померлою.

Чи може виїхати за кордон чоловік, який доглядає за родичем