Право на виїзд з України у воєнний стан поширюється на батьків-одинаків. На держкордоні обов'язково потрібно надати документи, що підтверджують їхній статус, інформує 24 Канал.
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Це питання регулює закон
У абзаці 5 статті 23 "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" мовиться, що право на виїзд є у жінок і чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.
Пропустити через кордон зможуть за наявності таких документів:
- свідоцтва про народження дитини (дітей);
- свідоцтва про смерть матері дитини;
- або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;
- або рішення суду про визнання матері безвісти зниклою;
- або рішення суду про оголошення матері померлою.
Чи може виїхати за кордон чоловік, який доглядає за родичем
- Заборона виїзду за кордон стосується не усіх чоловіків призивного віку. За певних обставин це можливо.
- Зокрема, законодавством передбачено можливість супроводу осіб, які потребують постійного нагляду за межі України на оздоровлення. Юристка Оксана Рябчук пояснила умови, зокрема, для цього військовозобов'язаний має здійснювати постійний догляд за родичем.
- Для отримання цього Акту потрібно подати заяву до районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.
- Далі виконавчі органи впродовж 5 днів розглянуть заяву, а наступним етапом є проходження комісії за місцем проживання. Після цього особі видають Акт щодо встановлення факту здійснення догляду.