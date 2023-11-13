Зокрема, законодавством передбачено можливість супроводу осіб, які потребують постійного нагляду за межі України на оздоровлення. Юристка Оксана Рябчук пояснила умови, зокрема, для цього військовозобов'язаний має здійснювати постійний догляд за родичем.

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Необхідність виникає в осіб похилого віку, у зв’язку з тяжкими хворобами, через які ускладнюється можливість самостійного пересування та самообслуговування, вирішення побутових питань, а також – у осіб з інвалідністю,

– пояснила юристка.

Довідка. На сьогодні існує можливість супроводу осіб, які потребують постійного нагляду за межі України на оздоровлення — це питання урегульоване постановою Кабінету міністрів України № 1044 від 10 вересня 2022 року, якою внесено певні зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Що передбачає ця постанова:

супровід дружини, чоловіка з інвалідністю або батьків з-поміж осіб з інвалідністю І чи ІІ групи. У цьому разі не вимагається оформлення постійного догляду через орган соціального захисту населення, але має бути відповідний перелік документів, що підтверджують наявність інвалідності, родинних зв’язків між особами, докази спільного місця прописки та проживання;

перетин кордону у супроводі інших родичів, які здійснюють догляд, можливий за наявності спеціального документу, який це закріплює – Акту встановлення факту здійснення догляду, або довідки про нарахування грошової компенсації від держави по догляду за особою.

Куди звертатись

Для отримання цього Акту потрібно подати заяву до районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Далі виконавчі органи впродовж 5 днів розглянуть заяву, а наступним етапом є проходження комісії за місцем проживання. Після цього особі видають Акт щодо встановлення факту здійснення догляду.

Що ще потрібно знати

Юристка наголосила, що важливо правильно скласти заяву з посиланням на норми чинного законодавства України, що закріплюють право на отримання відповідного документу.

Крім того, якщо доглядач хоче оформити виплати, потрібно надати відомості про доходи всіх членів родини, які проживають разом, а також дані трудової книжки та інформацію щодо перебування на обліку у центрі зайнятості.