Так, у Харкові та області посилять перевірку військово-облікових документів. Таким чином менше людей зможуть ухилитися від військової служби.

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У Харківській області посилять контроль за мобілізацією

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 23 листопада провів засідання Ради оборони. На цій зустрічі він разом з представниками органів та служб розглянули питання мобілізаційних процесів у області.

"Ми всі маємо розуміти – війна триває, ворог нікуди не подівся, тому оборона країни – наше спільне завдання", – сказав очільник Харківщини.

Так, він зазначив, що у напрямку посилення контролю за мобілізаційних заходів в Харківській області мають спільно працювати всі органи та служби у співпраці із Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Одне з обговорюваних питань також стосувалася людей, які навмисне ухиляються від військової служби. Зокрема, в Харківській області посилять перевірку документів.

Перевірку наявності військово-облікових документів варто посилити у розважальних закладах,

– наголосив Синєгубов.

Наостанок він сказав, що мобілізація у Харківській області має відбуватися винятково з дотриманням усіх вимог чинного законодавства нашої держави.

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