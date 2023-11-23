Так, у Харкові та області посилять перевірку військово-облікових документів. Таким чином менше людей зможуть ухилитися від військової служби.
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У Харківській області посилять контроль за мобілізацією
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 23 листопада провів засідання Ради оборони. На цій зустрічі він разом з представниками органів та служб розглянули питання мобілізаційних процесів у області.
"Ми всі маємо розуміти – війна триває, ворог нікуди не подівся, тому оборона країни – наше спільне завдання", – сказав очільник Харківщини.
Так, він зазначив, що у напрямку посилення контролю за мобілізаційних заходів в Харківській області мають спільно працювати всі органи та служби у співпраці із Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.
Одне з обговорюваних питань також стосувалася людей, які навмисне ухиляються від військової служби. Зокрема, в Харківській області посилять перевірку документів.
Перевірку наявності військово-облікових документів варто посилити у розважальних закладах,
– наголосив Синєгубов.
Наостанок він сказав, що мобілізація у Харківській області має відбуватися винятково з дотриманням усіх вимог чинного законодавства нашої держави.
Раніше мобілізацію посилили у Херсонській області
- Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін 18 листопада заявив, що в області посилять мобілізаційні заходи. Там планують також шукати людей, що переховуються від військової служби.
- Шукатимуть ухилянтів у Херсонській області поліцейські. Водночас там на блокпостах перевірятимуть, чи не проігнорував військовозобов'язаний отриману раніше повістку.
- Прокудін також розповів, що також ухвалили рішення, що у Херсон не зможуть потрапити військові, які не виконують бойові завдання на території громади. Виняток становлять лише захисники та захисниці, котрі проживають у місті, перебувають у відрядженні, відпустці або проходять лікування.