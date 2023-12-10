Об этом сообщает местное издание "Альтернатива". По их информации, подозреваемых Кирилла Котляра и Владимира Изюмского отпустили 5 декабря, сменив меру пресечения на личную поруку.
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Подозреваемых отпустили на поруки
Коллегия Одесского апелляционного 5 декабря избрала окончательную меру пресечения Кириллу Котляру и Владимиру Изюмскому, которые подозреваются в смертельном избиении военного Юрия Куприча.
Как явилось следствие, подозреваемые также военные. Котляр – старшина 2-й статьи, а Изюмский – матрос. 23 октября, когда произошло избиение, военные были в увольнении. Известно, что 25 октября подозреваемые якобы самостоятельно явились в отделение полиции и признали свою вину. Уже 27 октября следователь судья Ильичевского городского суда Одесской области, по ходатайству прокурора, избрал им меру пресечения в виде личной поруки. Их положили на 5 командиров воинской части разного уровня, где Котляр и Изюмский проходят службу.
Коллегия Одесского апелляционного суда 5 декабря согласилась с решением первой инстанции и оставила меру пресечения в виде личной поруки.
Что известно об избиении военного в Черноморске
- Ночью 22 октября в Черноморске напали на военнослужащего Юрия Куприча. Инцидент произошел на улице Лазурной возле магазина "Верже" около 23:30. На опубликованных в сети записях с камер наблюдения видно, что нападавших было 5. Они избивали мужчину ногами.
- В результате избиения Юрий получил перелом шеи и отек мозга. Также родные заявили, что у военного похитили личные вещи: банковские карты, смартфон и военный билет.
- Жена Юрия рассказала, что мужчина по-прежнему имел проблемы со здоровьем. Весной 2023 года ему провели сложную операцию – в грудном отделе у мужчины 6 болтов, ведь имел перелом позвоночника. Кроме того, у Юрия болезнь, из-за которой не поворачивается шея.
- На следующий день после своего дня рождения Юрий Куприч умер в больнице. Медики предупреждали семью, что состояние пострадавшего сложное и не давали никаких прогнозов. Несмотря на все попытки, врачам не удалось спасти военного.