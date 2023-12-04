Там отметили, что устанавливают все обстоятельства этого инцидента. Руководство ВСУ рассматривает все инциденты, когда представители ТЦК могли допускать нарушения при мобилизации.

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Детали инцидента

В Хмельницком возникла конфликтная ситуация между прохожим и работником областного центра комплектования. На опубликованном видео мужчина в военной форме возмущается, что его снимают и требуют остановить видеофиксирование ситуации. Затем работник ТЦК угрожает ударить автора видео. Кроме того, он хотел отобрать телефон, на который велась съемка.

Позже последовали угрозы военной службой. Мужчина в форме заявил, что прохожий "будет в армии служить, а не в IT-компании". Сотрудник ТЦК добавил, что автор видео станет оператором БПЛА.

В связи с распространением видео конфликтной ситуации, Хмельницкое ТЦК и СП приняло решение о проведении служебной проверки.

Командование Хмельницкого ОТЦК и СП осуществляет мероприятия по установлению обстоятельств данного случая. Назначена служебная проверка,

– отметили в центре комплектования.

Угрозы работника ТЦК в Хмельницком: смотрите видео

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