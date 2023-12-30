Зниклу кілька днів тому дівчину знайшли мертвою в річці Латориця. Про це стало відомо сьогодні, 30 грудня.
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Пішла з дому та не повернулася
Місцеве видання Mukachevo.net зазначало, що 22-річна дівчина вийшла з дому в селі Нове Давидково 25 грудня та пішки попрямувала до Мукачева. Її родина звернулась у поліцію, оскільки дівчина не виходила на зв'язок кілька днів.
Востаннє її бачили в Мукачеві. Камери зафіксували як дівчина проходила о 20:20 в районі "Паланок", поблизу АЗС ОККО. Останній раз, коли дівчина потрапила в об'єктив камер, було о 21:37 біля автодрому.
Водолази в межах пошуків обстежили річку Латориця в районі "Паланку". Так, собака кінологів взяв слід на дівчину, що вів річкою до села Нове Давидково.
За даними ГО "Безбарʼєрне Закарпаття", вранці дівчину знайшли мертвою в річці Латориця в селі Нове Давидково. Тіло Яни Качур виявили місцеві мешканці. Обставини смерті дівчини наразі не відомі.
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