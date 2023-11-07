На сполох забили рідні українки. Вони намагалися з нею зв'язатися, але та не виходила на зв'язок.
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У Любліні знайшли мертвою українку
У суботу, 4 листопада, близько о 16:00 випадковий перехожий виявив у кущах на вулиці Лещинського тіло жінки. На місце відразу викликали поліцію та експертів-криміналістів.
Вони встановили, що загибла – громадянка України. Її розшукували з 30 жовтня. Того дня жінка вийшла з лікарні й перестала виходити на зв'язок.
За словами правоохоронців, на тілі загиблої не виявили слідів насильницької смерті. Що стало причиною загибелі – наразі невідомо. Результати з'являться після проведення експертиз.
Розслідування веде люблінське управління муніципальної поліції.
Кримінальні інциденти в Польщі: останні новини
- У Польщі затримали українця, який під дією наркотичних засобів напав на прикордонників. Співробітники прикордонної служби хотіли зупинити мікроавтобус для перевірки, але водій не реагував й почав тікати. Біля одного з населених пунктів мікроавтобус раптово зупинився, а керманич кинувся навтьоки. Затримати чоловіка все ж вдалося. Виявилося, що 26-річний українець незаконно намагався перевезти до Німеччини групу іноземців. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.
- У Польщі 44-річний військовий вбив власного 6-річного сина. Трагедія сталася у місті Гдиня. Після вчинення злочину, чоловік втік до лісу. На місці злочину військовий також лишив записку зі словами: "Вибачте за все, ви всі звірі".
- У польському селі Завоя двоє чоловіків накинулися на громадянку України та 5-річну доньку. Зловмисники кричали, що вб'ють жінку лише за те, що вона – українка. У дитину нападники жбурляли порожні бляшанки з-під пива, а також кричали, що вона – "українська к***а". Зловмисників уже затримали, їм загрожує до трьох років позбавлення волі.