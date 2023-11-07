На сполох забили рідні українки. Вони намагалися з нею зв'язатися, але та не виходила на зв'язок.

Дивіться також У Польщі затримали українців: ховали рештки немовляти у мішку на балконі

У Любліні знайшли мертвою українку

У суботу, 4 листопада, близько о 16:00 випадковий перехожий виявив у кущах на вулиці Лещинського тіло жінки. На місце відразу викликали поліцію та експертів-криміналістів.

Вони встановили, що загибла – громадянка України. Її розшукували з 30 жовтня. Того дня жінка вийшла з лікарні й перестала виходити на зв'язок.

За словами правоохоронців, на тілі загиблої не виявили слідів насильницької смерті. Що стало причиною загибелі – наразі невідомо. Результати з'являться після проведення експертиз.

Розслідування веде люблінське управління муніципальної поліції.

Кримінальні інциденти в Польщі: останні новини