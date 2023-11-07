Тревогу забили родные украинки. Они пытались с ней связаться, но та не выходила на связь.

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В Люблине нашли мертвую украинку

В субботу, 4 ноября, около 16:00 случайный прохожий обнаружил в кустах на улице Лещинского тело женщины. На место сразу вызвали полицию и экспертов-криминалистов.

Они установили, что погибшая – гражданка Украины. Ее разыскивали с 30 октября. В тот день женщина вышла из больницы и перестала выходить на связь.

По словам правоохранителей, на теле погибшей не обнаружены следы насильственной смерти. Что стало причиной гибели – неизвестно. Результаты появятся после проведения экспертиз.

Расследование ведет Люблинское управление муниципальной полиции.

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