Відомо, що чоловіки не просто напали на жінку, а й погрожували їй убивством, йдеться на фейсбук-сторінці "Осередок моніторингу расистської та ксенофобської поведінки" у Польщі. Також розповідають, що в дівчинку кидали бляшанки з-під пива.
Читайте також Допомога українцям у Польщі: соціальну підтримку біженців можуть скасувати
Що відомо про напад на українку
За наявною інформацією, жінка цілком могла стати жертвою двох чоловіків. Вони казали, що вб'ють її лише за те, що вона – українка. У її донечку вони жбурляли порожні бляшанки з-під пива, а також кричали, що вона – "українська к***а", а також, що їй "має бути соромно, бо в неї українська матір".
Представники місцевої поліції дали коментар польському виданню Sucha24.pl. У ньому не визнали, що проігнорували пошук агресорів. Також заявили, що буцімто затримали їх уже наступного дня з моменту інциденту.
Правоохоронці кажуть, що затримали 47-річного чоловіка та його 59-річного товариша. Їм пред'явили обвинувачення у публічній образі за національною ознакою. Також прокуратура застосувала запобіжні заходи – поліцейський нагляд і заборона наближатися до потерпілих.
На них за скоєне може очікувати позбавлення волі на термін до трьох років.
Напередодні ми розповідали про моторошний інцидент, який стався ще кілька років тому у польському Вроцлаві. Там у витверезнику закатували українця.
Його закатували поліцейські
- Польські журналісти виклали кадри з камер спостережень. Вони свідчать про те, що поліцейські піддавали тортурам українця. Власне, його батько ще у 2021 році розповів, що на обличчі сина були "тонни гриму".
- 26-річний Дмитро Никифоренко родом з Немирова Вінницької області. Він у Вроцлаві працював на будівництві. А ввечері 30 липня 2021 року повертався додому після барбекю з колегами, на якому всі випивали.
- Чоловік був п'яним, а на відео можна побачити, що він хитався, але пересувався сам. Дмитро з трьома колегами сів в автобус, але вони вийшли раніше, а він заснув.
- На кінцевій зупинці його намагалася розбудити інша пасажирка, але не змогла. Вона розповіла про нього водію, котрий після невдалої спроби розрухати чоловіка викликав швидку і поліцію. Власне, співробітники останньої забрали його до витверезника.
- Там поліцейські начепили на нього наручники. Для чогось розпилювали сльозогінний газ, намагалися заламувати руки та знерухомлювати його. Внаслідок цих дій чоловік і помер.