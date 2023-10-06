Відомо, що чоловіки не просто напали на жінку, а й погрожували їй убивством, йдеться на фейсбук-сторінці "Осередок моніторингу расистської та ксенофобської поведінки" у Польщі. Також розповідають, що в дівчинку кидали бляшанки з-під пива.

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Що відомо про напад на українку

За наявною інформацією, жінка цілком могла стати жертвою двох чоловіків. Вони казали, що вб'ють її лише за те, що вона – українка. У її донечку вони жбурляли порожні бляшанки з-під пива, а також кричали, що вона – "українська к***а", а також, що їй "має бути соромно, бо в неї українська матір".

Представники місцевої поліції дали коментар польському виданню Sucha24.pl. У ньому не визнали, що проігнорували пошук агресорів. Також заявили, що буцімто затримали їх уже наступного дня з моменту інциденту.

Правоохоронці кажуть, що затримали 47-річного чоловіка та його 59-річного товариша. Їм пред'явили обвинувачення у публічній образі за національною ознакою. Також прокуратура застосувала запобіжні заходи – поліцейський нагляд і заборона наближатися до потерпілих.

На них за скоєне може очікувати позбавлення волі на термін до трьох років.

Напередодні ми розповідали про моторошний інцидент, який стався ще кілька років тому у польському Вроцлаві. Там у витверезнику закатували українця.

Його закатували поліцейські