Війна з російськими окупантами забрала життя солдата ЗСУ Михайла Кіяшка із Закарпатської області. Військовослужбовець боронив країну на південному напрямку фронту та загинув від підриву. Про втрату повідомив голова Полянської сільської ради Іван Дрогобецький.

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Загинув, боронячи Україну

Захисник України Михайло Миколайович Кіяшко народився у 1993 році. Він був родом із села Поляна Мукачівського району.

До лав Сил оборони чоловік без вагань став із початком повномасштабного вторгнення агресора.

Він відважно боронив рідну землю та виборював мирне небо в Україні. До останньої хвилини свого життя боровся із ворогом для мирного майбутнього України,

– зазначив чиновник.

Військовий загинув 15 грудня 2023 року внаслідок підриву на вибуховому пристрої в районі села Кам’янське Запорізької області.

Довідка! Прощатимуться із захисником України сьогодні, 19 грудня. Церемонія прощання розпочнеться у рідному домі воїна о 14.00, після чого розпочнеться церемонія похорону о 14:30 в православному храмі села Поляна.

Земляків попросили віддати свою останню шану та гідно провести в останню дорогу українського захисника.

Від колективу Полянської сільської ради та всіх жителів громади висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Михайла Кіяшка. Вічна пам’ять та шана Герою України!,

– додав голова Полянської сільради.

Віддали життя за Україну